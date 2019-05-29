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مصدر عسكري لـRT: مقتل امرأة وإصابة آخرين باستهداف المسلحين ريف حماة

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مصدر عسكري لـRT: مقتل امرأة وإصابة آخرين باستهداف المسلحين ريف حماة
"سانا"
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قتلت امرأة وأصيب آخرون في بلدات قمحانة وسلحب والسقيلبية نتيجة استهداف المسلحين ريف حماة الشمالي بالقذائف.

وقال مصدر عسكري سوري لـRT: "قتلت امرأة وأصيب آخرون نتيجة استهداف الفصائل المسلحة بالقذائف الصاروخية بلدتي قمحانة وسلحب ومدينة السقيلبية بريف حماة بالقذائف".

وذكرت وكالة "سانا" السورية أن الصواريخ التي أطلقتها الفصائل المسلحة على مدينتي سلحب والسقيلبية، تسببت بإصابة رجل وامرأة وإحداث دمار بممتلكات الأهالي والأراضي الزراعية في المدينتين.

المصدر: RT

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