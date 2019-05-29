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بابا الفاتيكان: جدار واشنطن مع المكسيك من الكبائر

أخبار العالم

بابا الفاتيكان: جدار واشنطن مع المكسيك من الكبائر
Sputnik
البابا فرنسيس
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أعلن البابا فرنسيس أنه سيخبر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب شخصيا إن تسنّى له ذلك، بعدم صواب فكرة بناء الجدار على الحدود مع المكسيك.

وأضاف: "لقد عرفنا جدارا من هذا النوع في برلين، تسبب لنا بالكثير من الصداع والمعاناة.. فصل الأطفال عن ذويهم، يتعارض مع الحقوق الطبيعية.. هذه قسوة. هذه واحدة من كبائر الفظائع.. لحماية ماذا؟ هل لحماية أراضي أو اقتصاد دولة، أو من يعرف ماذا؟".

وردا على سؤال، حول ما سيقوله لترامب بهذا الصدد لو جالسه بعيدا عن عدسات الكاميرا، قال البابا: سأبلغه بـ"نفس الشيء".

وأضاف: "نفس الشيء، لأنني أقول ذلك علنا.. لقد قلت أيضا علنا.. الذي يبني الجدران ينتهي به المطاف إلى أن يقع في أسر هذه الجدران التي يبنيها".

المصدر: "نوفوستي"

 

 

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