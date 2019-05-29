باريس: لدينا أدلة تظهر استخدام الكيميائي في سوريا لم نؤكد صحتها بعد

ادعى وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لو دريان، أن ثمة دلائل على استخدام القوات الحكومية السورية مواد كيميائية ضد المدنيين في شمال غربي البلاد، لكن الأمر لا يزال بحاجة للتحقق.

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وقال لو دريان أمام لجنة الشؤون الخارجية بالبرلمان الفرنسي: "لدينا مؤشر على استخدام الأسلحة الكيماوية في إدلب لكنه لم يجر التحقق منه حتى الآن".

وأضاف: "نحن حذرون لأننا نعتقد بأن استخدام الأسلحة الكيماوية لابد أن يكون مؤكدا قبل أن نتحرك".

وأعلنت الولايات المتحدة في 23 مايو الجاري أنها تلقت تقارير عديدة بدت متسقة مع آثار استخدام أسلحة كيماوية بعدما شنت قوات موالية للحكومة السورية هجوما على مسلحي "جبهة تحرير الشام" الإرهابية (النصرة سابقا) في محافظة إدلب.

وشنت الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا ضربات جوية في أبريل 2018 ضد ثلاثة أهداف سورية، بذريعة الرد على هجوم بالغاز تم الزعم أنه أودى بحياة عشرات الأشخاص في منطقة قريبة من دمشق في وقت سابق من ذلك الشهر.

وكان مسلحو تنظيم "القاعدة" في سوريا المنضوون في ما يسمى "جبهة تحرير الشام" ادعوا أنهم تعرضوا يوم 19 مايو عند الحافة الغربية الجبلية لمحافظة إدلب، آخر معقل للجماعات الإرهابية في سوريا لقصف بغاز سام، ما جعل البعض منهم يشعرون بأعراض اختناق وزعموا أنهم لم يوثقوا الهجوم لأنهم كانوا تحت القصف عندما وقع.

المصدر: "رويترز"