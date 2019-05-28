بيلاروس في طريقها لتعديل بعض أحكام الدستور

قدمت لجنة الانتخابات المركزية في بيلاروس، مقترحات لتعديل بعض أحكام دستور البلاد، المتعلقة بتنظيم الانتخابات.

ونقل موقع "TUT.by"، عن رئيسة اللجنة ليديا يرموشينا، قولها، إن قسما من أحكام الدستور الخاصة بتنظيم الانتخابات والاستفتاءات، لم يعد "يتناسب مع الوقائع الحالية الحديثة".

وأضافت أن هذه الأحكام "تنال الانتقاد المحق، من جانب منظمة الأمن والتعاون في أوروبا (OSCE)".

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وترى يرموشينا، أن " أحكام الدستور الحالي، قد أوفت ببراعة بدورها كأساس للدولة البيلاروسية الحديثة". ولكن بعض أحكامها، وخاصة حظر مشاركة السجناء في الانتخابات، وكذلك تقديم المرشحين من جانب مجموعات تعمل في المؤسسات، يعيق إضفاء الطابع الديمقراطي على بيلاروس والانتقال إلى النظام الانتخابي النسبي.

وشددت يرموشينا، على ضرورة تقليص عدد التواقيع المطلوبة للترشح لمنصب رئيس الدولة.

المصدر: لينتا رو