ألقى رئيس أمريكا دونالد ترامب بثقله لحل الأزمة السياسية في إسرائيل، وأعرب عن أمله في أن يتمكن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو من تشكيل الحكومة لتعزيز العلاقات بين البلدين، حسب قوله.

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وغرد الرئيس الأمريكي، يوم الاثنين من اليابان وسط خلاف يهدد بالعودة إلى انتخابات جديدة في إسرائيل: "لا زال هناك الكثير الذي يجب فعله" من أجل تعزيز العلاقة بين البلدين.

Hoping things will work out with Israel's coalition formation and Bibi and I can continue to make the alliance between America and Israel stronger than ever. A lot more to do! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 27, 2019

كما قال ترامب: "آمل أن تنحل الأمور بتشكيل الائتلاف الإسرائيلي، وأن أتمكن أنا وبيبي (نتنياهو) من جعل التحالف بين أمريكا وإسرائيل أقوى. لا يزال هناك الكثير الذي يجب فعله".

وتأتي تصريحات ترامب بعد فشل نتنياهو في التوصل إلى اتفاق حتى الآن مع أي من شركائه المحتملين لتشكيل ائتلاف حكومي، وقد علقت المفاوضات في أعقاب خلاف بين حزب "إسرائيل بيتنا" العلماني والأحزاب اليهودية المتشددة حول مشروع قانون ينظم تجنيد اليهود المتشددين في الجيش.

ومع اقتراب يوم الأربعاء، الموعد النهائي للإعلان عن الائتلاف الجديد، اتخذ الكنيست يوم الاثنين خطوة كبيرة نحو حل البرلمان وإعادة إجراء انتخابات خلال بضعة أشهر.

ويعتبر التصويت في الكنيست وسيلة ضغط لإقناع الشركاء الائتلافيين المحتملين بتخفيف مطالبهم، إضافة إلى محاولة لمنع الرئيس رؤوفن ريفلين من تكليف رئيس حزب آخر بتشكيل الحكومة في حال فشل نتنياهو بتحقيق ذلك قبل الموعد النهائي.

وقد عززت واشنطن تحت قيادة ترامب بشكل كبير تحالفها مع إسرائيل، واعترفت بالقدس عاصمة لها، ونقلت سفارتها إلى المدينة المقدسة، واعترفت بالسيادة الإسرائيلية على مرتفعات الجولان السورية المحتلة وانسحبت من الاتفاق النووي الإيراني الذي يعارضه نتنياهو بشدة.

المصدر: تايمز أوف إسرائيل