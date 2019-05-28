رئيس ليتوانيا المنتخب يتنصل من وعوده بتحسين العلاقات مع روسيا

قال رئيس ليتوانيا المنتخب غيتاناس نوسيدا، إنه من المستبعد أن تتغير العلاقات بين بلاده وروسيا خلال فترة رئاسته، لأن ذلك "سيعتبر خيانة" بالنسبة للشركاء الأوكرانيين.

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وأشار نوسيدا إلى ضرورة تحسين العلاقات بين بلاده وبيلاروس وأكد أن ليتوانيا وبيلاروس يجب أن تصبحا جارتين جيدتين "لا تخشيان أي انتقاد".

وفي وقت سابق قبيل الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية في ليتوانيا، أعلن المرشح نوسيدا معارضته للّهجة القاسية في العلاقات مع روسيا، وأكد على ضرورة اعتماد "النهج البراغماتي" في الحوار مع موسكو.

وقال إن ليتوانيا " لا تستطيع إغلاق كل النوافذ في العلاقات الدبلوماسية والثقافية والاقتصادية، مع روسيا".

والاثنين، أعلنت لجنة الانتخابات المركزية الليتوانية فوز نوسيدا في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية، التي خاضها كمرشح مستقل.

المصدر: نوفوستي