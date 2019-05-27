ترامب وزوجته يحييان ذكرى الجنود الأمريكيين القتلى

نشر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم فيديو لزيارته مقبرة أرلينغتون الوطنية، الأسبوع الماضي، إحياء ليوم الجنود الأمريكيين الذين قتلوا في المعارك، والمصادف 27 مايو.

وظهر ترامب في الفيديو الذي نشره على حسابه في "تويتر" و"إنستغرام" اليوم الاثنين، هو وزوجته ميلانيا أثناء زيارتهما للمقبرة، رفقة جنود بين القبور، وغرسا أعلاما أمريكية صغيرة جنب القبور.

وجاء في تعليق على الفيديو أن "الرئيس والسيدة الأولى قاما بزيارة خاصة لمقبرة أرلينغتون الوطنية لتكريم أبطال أمتنا القتلى".

المصدر: RT