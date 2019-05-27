عاد وزير الدفاع الإسرائيلي السابق أفيغدور ليبرمان فجأة إلى السياسة في بلاده، وأصبح لاعبا رئيسيا يمنع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو من تشكيل حكومة جديدة.

وهذه ليست المرة الأولى التي يصبح فيها ليبرمان، زعيم حزب "إسرائيل بيتنا" والذي ترك منصب وزير الدفاع في نوفمبر الماضي احتجاجا على اتفاق وقف إطلاق النار مع فصائل غزة، وسط دائرة الاهتمام السياسي في إسرائيل.

ونشرت صحيفة "هآرتس" العبرية أمس الأحد تقريرا ذكّرت فيها بـ10 فضائح تصدر فيها ليبرمان عناوين وسائل الإعلام وهي:

1. اعتداء على طفل

في عام 2001 مثل ليبرمان، وهو آنذاك وزير الدولة والبنى التحتية الوطنية، أمام القضاء بسبب اعتدائه على طفل يبلغ 12 عاما في إحدى مستوطنات الضفة الغربية بدعوى أن هذا الطفل ضرب نجله.

2. مبادرة لإغراق الأسرى الفلسطينيين

في عام 2003 تعرض ليبرمان، وزير النقل حينئذ، لانتقادات شديدة اللهجة في الكنيست، إذ اقترح إغراق الأسرى الفلسطينيين المفرج عنهم في البحر الميت، داعيا إلى "تقديم حافلات لنقلهم إلى مكان لن يعودوا منه".

3. خطة لطرد الإسرائيليين العرب "غير الموالين"

في عام 2004، أطلع ليبرمان مسؤولين روس على خطة تقضي بفصل المواطنين الإسرائيليين اليهود عن العرب وطرد "العرب غير الموالين" قسرا إلى خارج حدود الدولة العبرية. وبعد عشر سنوات عدل ليبرمان "خطة السلام" هذه، لتقضي بتشجيع العرب على مغادرة الدولة العبرية إلى الضفة الغربية من خلال منحهم تعويضات مالية.

4. دعوة إلى إعدام مشرعين عرب

في عام 2006، أدلى ليبرمان بتصريح جديد أثار فضيحة واسعة، إذ دعا أثناء جلسة في الكنيست إلى محاكمة وإعدام المشرعين العرب الذين يجرون اتصالات بمسؤولين في حركة "حماس"، ووصفهم بـ "المتعاونين مع العدو".

5. التهجم على حسني مبارك

في عام 2009، شن ليبرمان لدى توليه منصب وزير الخارجية هجوما حادا على الرئيس المصري حينئذ حسني مبارك لرفضه القيام بزيارة دولة إلى إسرائيل، قائلا إن على الزعيم المصري "الذهاب إلى جهنم".

6. فضيحة مع السفير السابق لدى بيلاروس

في عام 2013، مثل ليبرمان مرة أخرى أمام القضاء بتهمة الاحتيال وسوء استخدام السلطة بتعيينه السفير السابق لدى بيلاروس، زئيف بن أريه، في منصب السفير لدى لاتفيا، وذلك مقابل معلومات بشأن قضية جنائية أخرى كان الوزير متورطا فيها.

7. دعوة إلى قطع رؤوس "العرب غير الموالين"

في عام 2015، تقدم ليبرمان الذي عاد إلى منصب وزير الخارجية بعد تبرئته في "قضية السفير"، أثناء مؤتمر صحفي، بمبادرة قطع رؤوس "العرب غير الموالين لدولة إسرائيل"، قائلا: "يجب أن يحصل من يقف إلى جانبنا على كل شيء".

8. تهديد باغتيال إسماعيل هنية

في عام 2016، أعلن ليبرمان الذي تولى حتى ذلك الحين منصب وزير الدفاع أن بإمكانه أن يمهل رئيس المكتب السياسي لـ"حماس" إسماعيل هنية 48 ساعة لإعادة جثث الجنود الإسرائيليين القتلى، وإلا فإنه سيلقى حتفه، لكن هذا التهديد لم يطبق.

9. طلب مقاطعة المواطنين العرب

في عام 2017، طالب ليبرمان بمقاطعة المواطنين العرب بعد مظاهرات نظمت في منطقة وادي عارة احتجاجا على نية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، قائلا: "لا ينتمون إلى دولة إسرائيل".

10. "وزير شفاف"

في عام 2018، نشرت "هآرتس" تقريرا نقلت فيه عن مسؤول إسرائيلي رفيع المستوى قوله إن ليبرمان بعد نحو عامين من توليه حقيبة وزارة الدفاع لا يزال يعاني من نقص الخبرة والنفوذ والمعرفة، مضيفا أن الوزير "شفاف تقريبا في مجلس الوزراء".

المصدر: هآرتس