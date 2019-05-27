لأول مرة.. انتخاب قبرصي تركي نائبا في البرلمان الأوروبي

أعلنت لجنة الانتخابات القبرصية فوز أستاذ التاريخ السياسي في جامعة قبرص بنيقوسيا نيازي كيزيلوري بمقعد نيابي في البرلمان الأوروبي، لأول مرة منذ انضمام الجزيرة إلى الاتحاد عام 2004.

واعتبر كيزيلوريك (60 عاما) وهو مرشح عن حزب "أكيل" اليساري، ويعد من المؤيدين لإعادة توحيد الجزيرة، أن ترشح قبرصي تركي على لائحة حزب قبرصي يوناني، أمر فريد في تاريخ الجزيرة، متعهدا بتمثيل المجتمع القبرصي بجميع أطيافه.

وأشار أندروس كيبريانو زعيم حزب "أكيل" إلى أن انتخاب كيزيلوريك كان "رسالة قوية" إلى الاتحاد الأوروبي مفادها أن القبارصة يتطلعون لوقف انقسام جزيرتهم لشطرين تركي ويوناني المستمر منذ عام 1974، ويريدون من دول الاتحاد مساعدتهم في جهود إحلال السلام.

المصدر: وكالات