توجهات لحل الكنيست ونتنياهو يتهم ليبرمان بإفشال الحكومة

تسلم رئيس الكنيست الإسرائيلي يولي أدلشتاين رسالة من أحزاب الائتلاف الحكومي بما فيها "إسرائيل بيتنا" بزعامة أفيغدور ليبرمان، تطالب بحل الكنيست والتحضير للانتخابات المبكرة.

وأعلن عضو الكنيست بيني غانتس أن حزبه "أبيض أزرق"، سيعارض مشروع القانون الخاص بحل الكنيست، وقال: "إذا فشل نتنياهو في تشكيل الحكومة، سيكون من المناسب نقل التفويض لنا".

وأضاف غانتس، أن "إصرار نتنياهو الحفاظ على كرسيه بأي ثمن هو العقبة الوحيدة أمام تشكيل حكومة توافق وطني، يمكنها أن تهتم حقا بجميع مواطني دولة إسرائيل".

ولوح وزراء في حكومة تسيير الأعمال الإسرائيلية عن حزب "الليكود"، بنيّتهم تقديم مشروع قانون لحل الكنيست والدعوة لانتخابات جديدة، ما لم يتم تشكيل حكومة خلال 3 أيام.

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وأفادت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية، بأن وزراء حزب "الليكود"، الذي يقوده رئيس الحكومة المكلف بنيامين نتنياهو، كلفوا عضو الكنيست ميكي زوهر بتقديم مشروع قانون "حل الكنيست"، للتصويت عليه بالقراءة الأولى يوم الاثنين، على أن يكون التصويت النهائي الأربعاء، وهو موعد انتهاء المهلة الثانية والأخيرة لتقديم نتنياهو حكومته، بعد انتخابات أبريل الماضي.

وأشارت إلى توجيه نتنياهو الاتهام لزعيم حزب "إسرائيل بيتنا" أفيغدور ليبرمان، بالسعي لإفشال جهود تشكيل الحكومة، وتحذيره للأحزاب الصغيرة من عواقب إجراء انتخابات جديدة، لاحتمال فشلها في البقاء بالكنيست.

ويسعى حزب "الليكود" في حال فشله في تشكيل ائتلاف حكومي إلى حل الكنيست، والذهاب إلى انتخابات جديدة خلال 3 أشهر، لتجنب تكليف الرئيس روفين ريفلين مرشحا آخر بتشكيل الحكومة، لاسيما من معسكر اليسار بعد انتهاء المهلتين الممنوحتين لنتنياهو.

المصدر: وكالات