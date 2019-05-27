لافروف: سياسة الضغوط الأمريكية والعقوبات أثبتت فشلها

اعتبر وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، أن تجربة كوبا تثبت فشل سياسة الضغوط الأمريكية على الدول الأخرى ونهج فرض العقوبات أحادية الجانب عليها.

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وقال وزير الخارجية الروسي في مؤتمر صحفي عقب اجتماعه مع نظيره الكوبي برونو رودريغيز اليوم في موسكو: "تؤكد تجربة كوبا فشل سياسة الديكتاتورية في العلاقات الدولية وعدم جدوى الضغط القسري".

وأضاف: "نشاطر الأصدقاء الكوبيين قناعاتهم برفض العقوبات غير المشروعة، ونؤكد من جديد رفضنا القاطع للحظر الاقتصادي والتجاري والمالي الذي تفرضه الولايات المتحدة على كوبا".

وأعلنت وزارة الخارجية الأمريكية في مارس الماضي، أن واشنطن ستوسع عقوباتها المفروضة على كوبا وأوضحت أنها ستضيف على قائمة العقوبات 5 مؤسسات كوبية تابعة للقوات المسلحة في البلاد.

وأشارت إلى أن توسيع العقوبات يأتي بسبب ما وصفته بـ"تعزيز ديكتاتورية الحزب الواحد" في كوبا من خلال الاستفتاء الذي جرى في البلاد في 24 فبراير الماضي، والذي وصفته واشنطن بأنه "غير دستوري وغير ديمقراطي".

وعاد الرئيس الأمريكي الحالي دونالد ترامب إلى استخدام سياسة العقوبات ضد كوبا وتشديدها، بعدما كان سلفه باراك أوباما قد بدأ اعتماد سياسة انفراج معها وأعاد فتح السفارة الأمريكية في هافانا ورفع الكثير من العقوبات عنها.

إلا أن ترامب وفور انتخابه انقلب على هذا النهج وعاود اعتماد الحصار والنهج المتشدد مع "جزيرة الحرية" منذ عشرات السنين رغم تصويت الجمعية العامة للأمم المتحدة مرارا وتكرارا على ضرورة رفع الحصار والعقوبات هذه.

المصدر:نوفوستي