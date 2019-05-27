الحكومة الأسترالية الجديدة تضم وزيرا عربيا

ضمت الحكومة الجديدة التي شكلها رئيس الوزراء الأسترالي المنتخب سكوت موريسون، وزيرا عربيا من أصل لبناني.

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وشكل موريسون حكومته بعد فوز الائتلاف الذي يتزعمه في الانتخابات الفدرالية قبل نحو 10 أيام.



وضمت الحكومة الجديدة 7 وجوها نسائية بينها وزيرة الخارجية ماريز باين، فيما أسندت حقيبة الإسكان للنائب الفدرالي اللبناني الأصل مايكل سكر، بالإضافة إلى تعيينه في منصب مساعد لوزير الخزانة.

المصدر: الوكالة الوطنية لإعلام