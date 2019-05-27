اغتيال مستشار رئيس وزراء أفغانستان على أيدي مجهولين

لقي نور محمد عرب مستشار رئيس وزراء أفغانستان مصرعه على يد مسلحين مجهولين في ولاية قندوز شمالي البلاد.

ونقلت قناة "اريانا" التلفزيونية المحلية عن مسؤولين في المنطقة، أن الحادث وقع يوم أمس الأحد، إذ أطلق مجهولون النار عليه فأردوه قتيلا، وأصابوا أحد مرافقيه بجروح.

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ولم تورد القناة أي تفاصيل أخرى، كما لم تعلن أي من الجماعات المسلحة الناشطة في أفغانستان بما فيها "طالبان" مسؤوليتها عن الحادث.

د کندوز ولایت د لومړۍ امنیتي حوزې په اړوند سیمه کې د دوشنبې پر ورځ( د غبرګولي ۶) د اجرائیه ریاست سلاکار نورمحمد عرب د ناڅرګندو وسلوالو له لوري وژل شوی دی.

د کندوز پولیسو ویاند وایي، چې بریدکوونکي پر موتر سایکل سپاره ول او له سیمې تښتیدلي دي.

هغه زیاتوي، چې ساتونکی یې ټپي دی. pic.twitter.com/JBR6Ay9pJx — Ariana News (@ArianaNews_) 27 мая 2019 г.

وتشير الأمم المتحدة إلى مقتل ما يقارب الـ4 آلاف مدني في أفغانستان عام 2018، وإصابة 7 آلاف آخرين بجروح، فيما اعتبر العام الماضي الأكثر دموية بالنسبة للمدنيين على مدى سنوات الحرب في أفغانستان.

المصدر: تاس