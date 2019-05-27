اعتبرت وزارة خارجية كوريا الشمالية، أن مستشار الأمن القومي الأمريكي جون بولتون "متعطش للحرب"، وأخطأ في استنتاجه بشأن اختبارات بيونغ يانغ الصاروخية.

إقرأ المزيد

واعتبرت الخارجية الكورية الشمالية، أن بولتون "جاهل" في استنتاجه أن تجارب بيونغ يانغ الصاروخية الأخيرة انتهكت قرارات الأمم المتحدة.

وجاء تعليق بيونغ يانغ هذا ردا على بولتون، الذي قال الأسبوع الماضي إن الاختبارات الصاروخية الأخيرة التي أجراها جيش كوريا الشمالية تنتهك "بلا شك" قرارات الأمم المتحدة.

المصدر: رويترز