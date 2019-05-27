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مؤتمر صحفي لوزيري خارجية روسيا وكوبا

كوريا الشمالية: بولتون جاهل في الاستنتاج ومتعطش للحرب

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كوريا الشمالية: بولتون جاهل في الاستنتاج ومتعطش للحرب
Reuters Carlos Barria
مستشار الأمن القومي الأمريكي جون بولتون
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اعتبرت وزارة خارجية كوريا الشمالية، أن مستشار الأمن القومي الأمريكي جون بولتون "متعطش للحرب"، وأخطأ في استنتاجه بشأن اختبارات بيونغ يانغ الصاروخية.

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واعتبرت الخارجية الكورية الشمالية، أن بولتون "جاهل" في استنتاجه أن تجارب بيونغ يانغ الصاروخية الأخيرة انتهكت قرارات الأمم المتحدة.

وجاء تعليق بيونغ يانغ هذا ردا على بولتون، الذي قال الأسبوع الماضي إن الاختبارات الصاروخية الأخيرة التي أجراها جيش كوريا الشمالية تنتهك "بلا شك" قرارات الأمم المتحدة.

المصدر: رويترز

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