ذكرت وكالة أنباء الأناضول، أن مجموعة من أنصار حركة "أوروبيون وطنيون ضد أسلمة الغرب"، حاولت إقامة حفل شواء للحم الخنزير أمام مسجد في مدينة أيندهوفن الهولندية.

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وأوضحت الوكالة أن أنصار الحركة المعروفة اختصارا "بيغيدا"، تظاهروا أمس الأحد أمام مسجد وهم يحملون لحم الخنزير لشوائه، إلا أن سكان الحي من الشبان المسلمين تصدوا لهم لمنعهم، ما تسبب بوقوع مواجهة بين الجانبين.

وذكر بيان للشرطة المحلية أن التظاهرة ألغيت لأسباب أمنية، مشيرا إلى توقيف 5 أشخاص على خلفية الحادث.

يذكر أن حركة "بيغيدا" بدأت منذ 2014 في تنظيم تظاهرات مناهضة للإسلام والمهاجرين الأجانب في ألمانيا بشكل دوري مساء كل إثنين، بمشاركة نحو 350 من أعضائها، إلا أن عدد المشاركين فيها بازدياد.

المصدر: الأناضول