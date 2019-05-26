البرلمان الأوروبي يعلن توقعاته بنتائج الانتخابات التشريعية 2019

نشر البرلمان الأوروبي توقعاته الأولية بشأن نتائج الانتخابات التشريعية 2019، التي تشير إلى فوز "حزب الشعب الأوروبي" الوسطي اليميني، الذي يضم أحزابا مسيحية - ديمقراطية ومحافظة.

Here is the first overall projection with global figures for the political groups based on the structure of the outgoing Parliament ⬇ pic.twitter.com/5BmkSs5TpH — European Parliament (@Europarl_EN) 26 мая 2019 г.

ورجح الإنفوجرافيك المنشور على حساب البرلمان الأوروبي في "تويتر"، حصول "حزب الشعب الأوروبي" على 173 مقعدا في البرلمان المكون حاليا من 751 مقعدا (وسينخفض عدد المقاعد بعد انسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي ليصبح 705).

وجاء "التحالف التقدمي للاشتراكيين والديمقراطيين" ثانيا بـ (147 مقعدا)، وتبعه ائتلاف يضم حزب الرئيس الفرنسي إمانويل ماكرون، "الجمهورية إلى الأمام" وتحالف الليبراليين والديمقراطيين من أجل أوروبا" وحزب الخضر بـ(71 مقعدا).

وبالتالي، يتوقع أن تحصل الأحزاب المؤيدة للتكامل الأوروبي على غالبية المقاعد في البرلمان المقبل، بواقع 493 مقعدا من أصل 751.

وقد تحصل أحزاب شعبوية وأحزاب من أقصى اليمين من فرنسا وإيطاليا على 57 مقعدا، محققة زيادة بمقدار 20 مقعدا مقارنة مع الانتخابات البرلمانية الأوروبية 2014.

المصدر: RT