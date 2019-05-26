إيران: مجهولون يقتلون قائد شرطة ويلوذون بالفرار

أفاد مراسلنا في إيران، نقلا عن التلفزيون الرسمي، أن شرطيا قتل برصاص مجهولين في إقليم كرمنشاه أثناء احتفال ديني خلال شهر رمضان المبارك.

وذكر التلفزيون الإيراني الرسمي، أن "مجهولين أطلقوا الرصاص باتجاه شرطي يدعى كوروش حاجي مرادي، أثناء قيامه بتأمين مكان يحيي فيه المواطنون شعائر دينية في مدينة "إسلام أباد غرب" في إقليم كرمانشاه غربي إيران".

وأضاف المصدر أن الشرطي لقي حتفه على الفور، فيما لاذ المهاجمون بالفرار.

وأشار التلفزيون الإيراني، لاحقا، إلى أن "القتيل هو قائد الشرطة الجنائية في المدينة".

المصدر: RT