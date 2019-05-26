تركيا.. نواب وسجناء أكراد ينهون إضرابهم عن الطعام تلبية لدعوة أوجلان

أنهى نواب في البرلمان التركي وآلاف السجناء في تركيا إضرابا عن الطعام استمر 200 يوم، تلبية لدعوة وجهها الزعيم الكردي المسجون عبد الله أوجلان.

وقال أحد النواب في مؤتمر صحفي في مدينة ديار بكر جنوب شرقي تركيا اليوم الأحد إن الاحتجاج انتهى تلبية لدعوة أوجلان.



ووفقا لوكالة "رويترز"، فإن هذا القرار ينهي سببا للتوتر في جنوب شرق تركيا الذي تقطنه أغلبية كردية بعدما سمحت أنقرة لأوجلان بلقاء محاميه هذا الشهر وذلك للمرة الأولى منذ عام 2011 ما أثار تكهنات بوجود جهود جديدة محتملة لإنهاء الصراع في المنطقة.

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وكانت ليلى جوفين عضو البرلمان عن حزب الشعوب الديمقراطي المؤيد للأكراد قد بدأت إضرابا عن الطعام في نوفمبر الماضي، في محاولة لإنهاء سنوات من عزلة أوجلان عن طريق ضمان زيارة عائلته والمحامين له بانتظام.

وقال أوجلان في بيان قرأه أحد محاميه في اسطنبول بعد أربعة أيام من زيارة المحامين له في السجن هي الثانية هذا الشهر: "رفاقي الذين ألزموا أنفسهم بالإضراب عن الطعام والصوم حتى الموت، أطلب منكم إنهاء احتجاجكم".

وأوجلان مؤسس حزب العمال الكردستاني الذي تصنفه تركيا والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة "منظمة إرهابية"، محتجز في سجن داخل إحدى الجزر التركية منذ أن ألقت قوات خاصة تركية القبض عليه في كينيا عام 1999.

المصدر: رويترز