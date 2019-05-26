المرشح الأمريكي بوتيجيج: القادة الفلسطينيون ليسوا شركاء في السلام

أعلن المرشح الديمقراطي لانتخابات الرئاسة الأمريكية 2020، بيت بوتيجيج، أن القادة الفلسطينيين الحاليين "ليسوا شركاء" في مساعي إحلال السلام، مضيفا أن إسرائيل تحتاج إلى "توجيه" أمريكي.

وقال بوتيجيج، عمدة مدينة بساوث بند في ولاية إنديانا والضابط السابق في الاستخبارات البحرية، أثناء لقائه ممثلين عن الجالية اليهودية في واشنطن في وقت سابق من الأسبوع الجاري، إن أكبر تحد تواجهه القيادة الأمريكية في انتهاج سياساتها المتعلقة بالنزاع الفلسطيني-الإسرائيلي هو أنه "ليس لدينا شركاء مناسبون في قيادة الجانب الفلسطيني"، مضيفا أن واشنطن مضطرة إلى بذل جهود أكبر بغية "درء أسوأ دوافعهم" في سبيل تحقيق نتائج جيدة.

وأشار السياسي إلى أن أفضل نهج أمريكي تجاه تل أبيب هو "عندما ترى أن حليفا أو صديقا لك يتخذ خطوات تعتبرها مضرة، وتحضنه وتحاول قيادته إلى الاتجاه الآخر".

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المصدر: هآرتس