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طهران تنفي بدء أي مفاوضات مع واشنطن

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طهران تنفي بدء أي مفاوضات مع واشنطن
AFP ATTA KENARE
طهران، أرشيف
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نفت الخارجية الإيرانية الأنباء التي نقلت عن مسؤول كويتي بشأن بدء مفاوضات بين إيران والولايات المتحدة للتخفيف من حدة التوتر بينهما.

وقال المتحدث باسم الخارجية سيد عباس موسوي: "لا توجد مفاوضات مباشرة أو غير مباشرة بين إيران وأمريكا".

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وكان نائب وزير الخارجية الكويتي خالد الجار الله، قد قال إن هناك مفاوضات قد بدأت بين إيران والولايات المتحدة.

وتصاعد التوتر بين إيران والولايات المتحدة، بعدما أرسلت واشنطن المزيد من القوات العسكرية إلى الشرق الأوسط، بما في ذلك حاملة طائرات وقاذفات بي 52 وصواريخ باتريوت، في استعراض للقوة ضد ما يقول المسؤولون الأمريكيون إنه تهديدات إيرانية لقواتها في المنطقة.

المصدر: وكالة "تسنيم"

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