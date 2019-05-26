انتخاب لاريجاني رئيسا للبرلمان الإيراني لولاية جديدة

أعاد البرلمان الإيراني اليوم الأحد، انتخاب علي لاريجاني رئيسا لمجلس الشورى الإسلامي (البرلمان)، بعد حصوله على 155 صوتا مقابل 105 لمنافسه محمد رضا عارف.

وتنافس على منصب رئاسة مجلس الشورى كل من لاريجاني، ومحمد رضا عارف، ومحمد جواد ابطحي.

وحصل لاريجاني على 155 صوتا من إجمالي الأصوات البالغ 279، فيما حصل عارف على 105 أصوات ولم يحصل ابطحي على سوى 5 أصوات.

ويرأس لاريجاني البرلمان الإيراني منذ 2008.

المصدر: RT