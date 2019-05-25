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آلاف البريطانيين يحتجون على إيقاف طبيب طلب من مسلمة خلع النقاب

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آلاف البريطانيين يحتجون على إيقاف طبيب طلب من مسلمة خلع النقاب
Reuters
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وقع نحو 60 ألف بريطاني على عريضة تدعم طبيب أوقف عن العمل ويواجه الإقالة بسبب طلبه من سيدة مسلمة خلع النقاب في مكتبه.

وأفادت صحيفة "إندبندنت" البريطانية بأن 59.8 ألف شخص وقعوا على العريضة التي تدعم الطبيب كيت وولفرسون الذي يواجه اتهامات بالعنصرية، بعدما طالب سيدة مسلمة في مستشفى Royal Stoke University بخلع النقاب الاستماع إلى كلامها حول مشاكل صحية يعاني منها طفلها.

لكن هذا الطلب من قبل الطبيب البالغ من العمر 52 عاما، ولديه خبرة احترافية تبلغ 23 عاما، أثار غضب زوج المرأة، وقدم شكوى إلى إدارة المستشفى، وأحيلت القضية إلى المجلس الطبي العام في المملكة المتحدة، ما أدى إلى إيقاف الطبيب عن العمل.

وأكد الطبيب أنه يخشى من إمكانية خسارة عمله بسبب هذا الحادث، موضحا طلبه بالقول: "طلبت من السيدة خلع نقابها عن وجهها للتواصل الكافي، كما أنني كنت سأطلب من سائق دراجة نارية خلع خوذته للحديث معه.

المصدر: إندبندنت

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