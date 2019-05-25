 
مباشر
عاجل
لإجراء مباحثات مع السيسي.. رئيس المجلس العسكري الانتقالي السوداني يصل القاهرة

رامافوزا يؤدي اليمين الدستورية رئيسا لجنوب إفريقيا

أخبار العالم

رامافوزا يؤدي اليمين الدستورية رئيسا لجنوب إفريقيا
Reuters SIPHIWE SIBEKO
رئيس جنوب إفريقيا الجديد سيريل رامافوزا يؤدي اليمين الدستورية
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/lwan

أدى سيريل رامافوزا اليمين الدستورية رئيسا لجنوب إفريقيا، عقب انتخاب البرلمان له منذ فوز حزب المؤتمر الوطني الإفريقي بأغلبية المقاعد في انتخابات أجريت الشهر الجاري.

وجرت مراسيم أداء اليمين في الملعب الرسمي للعاصمة بريتوريا، وأمام حشود من المواطنين تجمعوا لمشاهدة العملية الدستورية، وجرت عقب ذلك احتفالات وصدحت الأغاني الوطنية والقومية، وشهدت العاصمة كذلك استعراضا شارك تفيه طائرات حربية ومدنية.

وانتخب النواب رامافوزا، وهو أيضا زعيم حزب المؤتمر الوطني الإفريقي، بالتزكية في الجمعية الوطنية قبيل تنصيبه اليوم السبت.

إقرأ المزيد
السيسي ينتدب رئيس الوزراء لحضور مراسم تنصيب رئيس جنوب إفريقيا
السيسي ينتدب رئيس الوزراء لحضور مراسم تنصيب رئيس جنوب إفريقيا

وفاز حزب المؤتمر الوطني الإفريقي بسهولة في الانتخابات العامة التي أجرتها بريتوريا، في الثامن من مايو الماضي، لكن نصيبه من الأصوات تراجع، ما يعكس غضبا من فضائح الفساد وعدم المساواة بين الأعراق، والتي لا تزال قائمة بعد نحو 30 عاما من تولي الحزب السلطة.

المصدر: وكالات

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا