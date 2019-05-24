رئيس وزراء باكستان: التصعيد الأمريكي-الإيراني مقلق والحرب ليست حلا

بعد يوم من زيارة وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، إسلام أباد، أبدى رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان قلقه إزاء تطورات الأحداث في الشرق الأوسط، محذرا من عواقب نزاع محتمل.

وأعرب خان، في بيان صدر عن مكتبه ليلة الجمعة، عن قلقه إزاء "زيادة التوترات في منطقة الخليج"، مشددا على أن "الحرب ليست حلا لأي مشكلة".

وحذر رئيس الوزراء الباكستاني من أن مواصلة التصعيد من حدة التوتر في المنطقة، غير المستقرة أصلا، لا تخدم مصلحة أي طرف، داعيا الجميع إلى ضبط النفس قدر الإمكان في الظروف الراهنة.

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وجاء هذا البيان تعليقا على قرار الولايات المتحدة إرسال 1.5 ألف جندي إضافي إلى الشرق الأوسط وتصدير أسلحة إلى الإمارات والسعودية والأردن بحجة "خطر إيران"، علاوة على اتهام البنتاغون الحرس الثوري الإيراني بالوقوف وراء الاعتداء على أربع سفن قبالة سواحل الإمارات في وقت سابق من الشهر الجاري.

المصدر: رويترز