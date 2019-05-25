جنرالات إسرائيليون يدعون لاستعادة قدرة الردع بعمليات برية ضد حماس وحزب الله

نقل الكاتب أريئيل كهانا عن جنرالات في الجيش الإسرائيلي، أن نظرية الردع الإسرائيلي تضررت كثيرا خلال السنوات الأخيرة رغم تنفيذ عمليات عسكرية كثيرة لاستعادتها.

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وقال هؤلاء الجنرالات لهذا الكاتب بصحيفة "إسرائيل اليوم" إن عمليات الجيش الإسرائيلي لم تكن كافية لاستعادة الردع، بل على العكس كشفت عن أخطاء واضحة وثغرات كبيرة في كيفية استخدام القوة التي تحوزها إسرائيل".

وأضاف في تقرير مطول أنه "تبدو من الأهمية بمكان أن تعود إسرائيل إلى استخدام القواعد القديمة في الحرب، ومنها أن تذهب إلى تنفيذ بعض المعارك القتالية البرية مع العدو، وفي هذه الحالة يمكن كسر روح العدو القتالية".

وأوضح أن "إسرائيل كانت بحاجة إلى سقوط مئات القتلى من مواطنيها، وآلاف الجرحى منهم، خلال الانتفاضة الفلسطينية الثانية، خاصة في عامي 2000-2001، حتى تقرر الحكومة والجيش الدخول إلى تلك المدن، وتحقيق الإنجاز الأمني الذي نعيشه الآن".

واستدرك بالقول بأنه "بالنسبة للوضع الأمني في قطاع غزة اليوم، يجب على الجيش والحكومة في إسرائيل ابتداء تبديد الفرضية السائدة لدى الفلسطينيين وحركة حماس، أن الجيش الإسرائيلي مردوع من العمليات البرية، وفي حال أردنا إعادة استعادة الردع المفقود، فإن لبنان هو المساحة المفضلة".

وشرح قائلا إن "أعادت إسرائيل احتلال قطاع غزة، فإننا سنتورط في المسؤولية عن إدارة شؤون مليوني فلسطيني هناك، أما عند ضرب حزب الله فستكون الحكومة اللبنانية مسؤولة عن إدارة شؤون الدولة هناك، كما أن خوض مواجهة إسرائيلية مع حماس لا تستدعي سقوط قتلى من الجيش".

وأكد أن "المواجهة مع حماس مقابل حزب الله تعتبر مشكلة تكتيكية، فالحزب هو رأس الحربة الإيرانية في المنطقة، وهذا لا يعني أنه لا يجب تنفيذ عمليات برية في غزة، لكن لا يجب أن تكون الخيار الأول، ولا يجب أن يصل الأمر إلى إعادة احتلال قطاع غزة".

وأشار إلى أنه "من الصعب على إسرائيل تنفيذ عملية ثانية على غرار "السور الواقي" في غزة بسبب الأنفاق والقدرات العسكرية لحماس، وما لديها من إمكانيات تسلحية هائلة، مستحيل على إسرائيل أن تدخل غزة، وتخرج منها، متى ما تشاء، كما هو الحال في الضفة الغربية".

وختم بالقول بأنه "في حال لم تكن أمام إسرائيل خيارات كثيرة، وتم اتخاذ قرار بعملية عسكرية برية في قطاع غزة، فيجب أن تشمل حركة سريعة وخاطفة إلى داخل المدن الفلسطينية في عمق القطاع، ودفع حماس أثمانا بشرية باهظة للغاية، تشمل اعتقال واختطاف قيادات منها، بذلك يمكن كسر روح المقاومة لديه".

المصدر: عربي 21