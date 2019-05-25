قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب مغردا من الأجواء، أستعد للهبوط في اليابان مع السيدة الأولى ميلانيا ولقاء الجميع قريبا.

Getting ready to land in Japan with First Lady Melania. We look forward to seeing everyone soon!🇺🇸🇯🇵 — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 25 мая 2019 г.

وجاءت هذه التغريدة قبل 20 دقيقة من هبوط طائرته في مطار العاصمة اليابانية طوكيو.

وقالت وسائل إعلام يابانية إن أجهزة ​الأمن​ في ​طوكيو​وضعت بحالة تأهب قصوى، مشيرة إلى أن عدد رجال الأمن سيزداد في المطارات والشوارع خلال فترة الزيارة التي ستستمر 4 أيام.

ومن المنتظر أن تكون أبرز محطة في زيارة الدولة هذه، اللقاء الذي سيجمع الرئيس الأمريكي بالإمبراطور ناروهيتو، والمأدبة التي ستقام مساء في القصر الإمبراطوري على شرف الضيف الأمريكي.

وسيكون هذا أول لقاء بين رئيس دولة أجنبية والإمبراطور ناروهيتو منذ تربعه على العرش في 30 نيسان الماضي، بعد نزول أبيه أكيهيتو عنه.

المصدر: وكالات