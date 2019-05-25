طهران تستبعد الحل الدبلوماسي لأزماتها مع واشنطن

استبعدت طهران إمكانية إيجاد حلا دبلوماسي سريع لأي أزمة قد تنشأ بين إيران والولايات المتحدة، مشيرة إلى أن السبب في ذلك يعود لانقطاع قنوات اتصال.

وقال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف: "بسبب الظروف التي خلقتها الإدارة الأمريكية الحالية، لا يمكن حل أي أزمة بشكل سريع وسهل، كما تمت تسوية الأزمة التي برزت باحتجاز إيران الجنود الأمريكيين العشرة في مياهها عام 2010".

يتبع...