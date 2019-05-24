ظريف ينعت ترامب بكلمات غير مسبوقة

هاجم وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، اليوم الجمعة، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ووصفه بـ"الإرهابي".

وقال ظريف الذي يزور باكستان حاليا: "شخص الرئيس الأمريكي إرهابي وإيران ستشهد نهايته لكنه لن يشهد نهايتها".

وأضاف: "ترامب لم يقرأ التاريخ ولا يعرف الشعب الإيراني، وهو يكذب بادعائه أنه يحمي الشعب الإيراني".

وأشار ظريف إلى أنه بحث في إسلام أباد إجراءات واشنطن ضد طهران وسبل تصدي البلدين "للأطماع التوسعية والغطرسة الأمريكية".

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وعن موقف المسؤولين الباكستانيين حول التطورات الإقليمية قال ظريف إن "باكستان بلد صديق وجار ولدينا ملاحظات على علاقاتها مع سائر دول المنطقة ولكننا مسرورون جدا لأن الحكومة الباكستانية تتفهم بشكل كامل وجهات نظر إيران وترفض الضغوط الأمريكية علينا.

ويتزايد التوتر بين طهران وواشنطن على نحو خطير في الأسابيع القليلة الماضية، بعد أن شدد ترامب العقوبات بهدف حرمان إيران من القدرة على بيع النفط في الأسواق العالمية بالإضافة إلى إرساله قوات عسكرية إضافية إلى الشرق الأوسط ضد ما اعتبره مسؤولون أمريكيون تهديدات إيرانية لمصالح واشنطن في المنطقة.

المصدر: وكالات