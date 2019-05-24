"السترات الصفراء" تتوعد بالتصعيد وموسكو تدعو الروس للحذر

بعد تسجيل انخفاض في أعداد المتظاهرين بفرنسا، توعد منظمو احتجاجات "السترات الصفراء" بالتصعيد في سبتها الـ28 الذي يتزامن مع انتخابات البرلمان الأوروبي.

ودعا منظمو الاحتجاجات عير صفحات التواصل للمشاركة في المظاهرات المقررة غدا السبت، ونشروا قائمة بالساحات التي سيتجمعون فيها.

ومرت 6 أشهر على انطلاق الاحتجاجات الأسبوعية، والتي تخللتها في بعض الأحيان أعمال عنف ومواجهات مع الشرطة الفرنسية، في ظل تراجع التعبئة إلى أدنى مستوياتها منذ بدء حركة الاحتجاج في 17 نوفمبر الماضي.

من جانبها دعت وزارة الخارجية الروسية المواطنين الروس في فرنسا، إلى تجنب تجمعات المحتجين في مختلف المدن الفرنسية، كما حذرت الروس في بلجيكا من إمكانية تنظيم مؤيدي "السترات الصفراء" مظاهراتهم أيضا، ما قد يؤدي إلى اتخاذ بروكسل تدابير أمنية مشددة وتقييد حركة المرور.

المصدر: وكالات