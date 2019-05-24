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الحرس الثوري الإيراني: لا يمكن لترامب القضاء على حقوق الشعب الفلسطيني عبر تمرير "صفقة القرن"

الحرس الثوري الإيراني: لا يمكن لترامب القضاء على حقوق الشعب الفلسطيني عبر تمرير "صفقة القرن"

أخبار العالم

الحرس الثوري الإيراني: لا يمكن لترامب القضاء على حقوق الشعب الفلسطيني عبر تمرير
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