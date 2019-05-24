الحرس الثوري الإيراني: لا يمكن لترامب القضاء على حقوق الشعب الفلسطيني عبر تمرير "صفقة القرن"
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- المتحدث باسم الحرس الثوري الإيراني العميد رمضان شريف: الجنود الأمريكيون في الخليج يرتعدون ووجوههم شاحبة خوفا من إيران
- العميد رمضان شريف خلال كلمة له في صلاة الجمعة: التهديدات الأمريكية ضد إيران لن تحقق أهدافها
- رمضان شريف يحذر الجنود الأمريكيين في المنطقة من الوقوع في أسر الحرس الثوري في حال ارتكاب أي خطأ ضد إيران
- رمضان شريف: لن يكون أمام الجنود الأمريكيين طريق للعودة في حال ارتكبوا أي خطأ تجاه إيران
- رمضان شريف: مستعدون لمواجهة العدو أكثر من أي وقت مضى
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