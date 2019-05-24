تشن الولايات المتحدة حربا دعائية مستهدفة الأسلحة التي أعلنت طهران أنها طورتها، وفي هذا السياق وصف موقع تابعة لخارجيتها، مقاتلة الشبح "قاهر 313" بأنها "لعبة لم تحلق أبدا".

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واستعرض "فريق التواصل بوزارة الخارجية الأمريكية" عدة طائرات نفاثة ومروحية، دُشنت باعتبارها أسلحة محلية حديثة، حيث قال عن طائرة نفاثة كان أعلن عنها بحضور الرئيس حسن روحاني، إنها مجرد طائرة أمريكية من طراز "إف - 5" وعن طائرة الشبح الإيرانية التي ظهرت أول مرة عام 2013 بأنها لعبة لا تطير.

طائرة مقاتلة جديدة؟ مروحيات عسكرية مُصنّعة محليًا؟ تعرفوا على المزيد من محاولات #إيران لتضليل العالم من خلال إخفاء المعدات العسكرية الواردة من دول أخرى #طهران#النظام_الإيرانيpic.twitter.com/ATPj3xmSz2 — فريق التواصل DOS (@DOTArabic) May 23, 2019

ووجد فريق التواصل الأمريكي أصلا لمروحيات إيرانية، فأكد أن واحدة أمريكية من طراز كوبرا وأخرى كندية.

وقبل ذلك، عرض الموقع صورة لمنظومة دفاعية مضادة للصواريخ وللطائرات المسيرة قالت طهران إنها محلية الصنع، إلا أن الأمريكيين أكدوا أنها منظومة "Sky Guard" التي تنتجها شركة نمساوية.

#شاهد | أعلن #النظام_الإيراني أنه تمكن من "صناعة منظومة دفاعية محلية الصنع" لاستهداف الصواريخ والطائرات المسيرة. وبنظرة فاحصة يتضح أن تلك ليست إلا منظومة "سكاري غارد Sky Guard" التي تنتجها شركة "اورليكون Oerlikon" النمساوية، وأن تلك التقنية تعود الى حقبة الستينيات!#ايران#ظريفpic.twitter.com/VrOEyJq6uP — فريق التواصل DOS (@DOTArabic) May 22, 2019

وهكذا، بمقطعي فيديو يحاول الأمريكيون تجريد خصومهم الإيرانيين من فخر صناعاتهم العسكرية التي يتباهون بها، والآن الكرة في الملعب الإيراني، وسنرى ماذا سيقول الإيرانيون إذا قرروا الرد على هذه الدعاية التي تبدو منظمة ومبرمجة، وتتزامن مع اشتداد التوتر في الخليج مع إرسال واشنطن قوة ضاربة إلى هناك بذريعة صد إيران.

المصدر: DOTArabic