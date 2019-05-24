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واشنطن تطلع دولا آسيوية على استراتيجيتها الجديدة للمحيط الهادئ

أخبار العالم

واشنطن تطلع دولا آسيوية على استراتيجيتها الجديدة للمحيط الهادئ
Reuters
وزير الدفاع المكلف باتريك شاناهان
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كشف مسؤولون أمريكيون اليوم الجمعة، أن وزير الدفاع المكلف باتريك شاناهان يعتزم خلال جولة تشمل أربع دول آسيوية، شرح استراتيجية بلاده الجديدة لمنطقة المحيط الهادئ.

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وذكرت وزارة الدفاع الأمريكية أن شاناهان، الذي يعتزم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ترشيحه وزيرا للدفاع، سيبدأ جولته الثلاثاء "لزيارة هاواي وجاكرتا وسنغافورة وسيئول وطوكيو".

ولم تعلن الوزارة عن مواعيد محددة لزياراته، لكن من المرجح أن يقوم بجولة على الدول بنفس التسلسل المذكور في الإصدار، وفقا لمسؤولين في سيئول.

وقال البنتاغون: "في سنغافورة، سيلتقي الوزير شاناهان مع القادة الرئيسيين في المنطقة ويعلن عن الاستراتيجية الجديدة لوزارة الدفاع لمنطقة المحيط الهادئ".

وعلى هامش الحوار السنغافوري، من المتوقع أن يعقد شاناهان محادثات ثلاثية مع وزير الدفاع الكوري الجنوبي جونغ كيونغ دو، ووزير الدفاع الياباني تاكيشي إوايا.

ويشغل شانهان منصب وزير الدفاع المكلف منذ يناير بعد تنحي جيمس ماتيس في ديسمبر بسبب خلافات سياسية مع ترامب.

المصدر: "يونهاب"

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