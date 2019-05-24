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إحصائية لعدد اليهود في الدول العربية والإسلامية

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إحصائية لعدد اليهود في الدول العربية والإسلامية
Reuters Anis Mili
كنيس يهودي- أرشيف
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نشر موقع "إسرائيل في الخليج"، وهو حساب لسفارة افتراضية لإسرائيل في دول الخليج العربية، إحصائية لأعداد اليهود في الدول العربية والإسلامية وأماكن إقامتهم.

وذكر الموقع الإسرائيلي على حسابة في "تويتر" أن عدد اليهود الذين يعيشون في الدول العربية والإسلامية بلغ 27 ألفا.

كما سلط الموقع الضوء على عدد اليهود في العالم كله، حيث قدر عددهم بنحو 14 مليون و700 ألف نسمة، مقارنة بـ14 مليون و600 في 2017، بحسب الموقع.

المصدر: "إسرائيل في الخليج"

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