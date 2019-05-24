أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية أنها لا تعتبر مفاوضات ممثلي المعارضة الفنزويلية بزعامة خوان غايدو، مع مندوبي الرئيس نيكولاس مادورو تنازلا من المعارضة.

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وقالت مورغان أورتاغوس المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية للصحفيين: "لا نعتبر هذا القرار الذي اتخذه غوايدو بإرسال أشخاص إلى أوسلو تنازلا... لسنا شعب فنزويلا ولسنا حكومتها... هذه محادثاتهم. الولايات المتحدة لن تدعم أي ديمقراطية في ظل مادورو".

وفي منتصف مايو الجاري، أبلغ مصدر مطلع وكالة نوفوستي الروسية بأن اللجنة الحكومية لفنزويلا، برئاسة وزير الاتصالات والإعلام خورخي رودريغيز موجودة في النرويج بحثا عن خيارات محتملة للتقارب مع المعارضة، فيما قال غوايدو إن الاتصالات في أوسلو ليست مفاوضات، ولكنها محاولة لإطلاق الحوار.

واستفحلت الأزمة السياسية بفنزويلا في 23 يناير الماضي، بسبب إقدام غوايدو رئيس الجمعية الوطنية (البرلمان) التي تسيطر عليها المعارضة على تنصيب نفسه رئيسا للبلاد دون انتخابات وبلا أي مسوغ شرعي.

وأعلنت بعض الدول الغربية على رأسها الولايات المتحدة اعترافها بغوايدو رئيسا، فيما تدعم روسيا والصين وتركيا وعدد من الدول الأخرى مادورو باعتباره الرئيس الشرعي الوحيد لفنزويلا.

المصدر: نوفوستي