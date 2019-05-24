سناتور أمريكي: اتهامات واشنطن لأسانج تهديد خطير لحرية الصحافة والتعبير

اعتبر السناتور الأمريكي الديمقراطي رون وايدن اتهامات واشنطن لمؤسس ويكيليكس جوليان أسانج، أنها تمثل سابقة خطيرة في التعدي على حرية التعبير.

إقرأ المزيد

وقال وايدن: "الأمر لا يتعلق بجوليان أسانج، وإنما باستخدام قانون التجسس لاتهام جامعي وموزعي المعلومات السرية. إنني قلق للغاية بشأن هذه السابقة والخطر المحتمل على عمل الصحفيين والتعديل الأول" في الدستور الأمريكي الضامن لحرية التعبير والصحافة.

ووسعت السلطات الأمريكية يوم الخميس قائمة اتهاماتها لأسانج ووجهت له 17 اتهاما جديدا بناء على قانون التجسس والكشف عن معلومات سرية، بعد أن كان اتهام واشنطن لأسانج محصورا بجرم التآمر لاختراق حواسيب أمنية.

المصدر: نوفوستي