أعدمت السلطات في ولاية فلوريدا الأمريكية السفاح روبرت لونج، المدان بقتل ثماني نساء عام 1984.

وقالت المتحدثة باسم إدارة السجون في الولاية، إن حكم إعدام لونج البالغ 65 عاما، نفذ الساعة 18:55 من مساء أمس الخميس بالتوقيت المحلي، في سجن ولاية فلوريدا بمنطقة رايفورد.

AP

ويعرف لونج بأنه واحد من أشهر السفاحين في الولايات المتحدة، حيث تمت إدانته عام 1984 بخطف ثماني نساء واغتصابهن قبل أن يقتلهن.

المصدر: وكالات