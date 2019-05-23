الادعاء التركي يوجه اتهامات لقيادية في المعارضة "أهانت" أردوغان

أكد مسؤول تركي مطلع، أن ممثلي الادعاء أعدوا عريضة اتهام بحق جنان كفتانجي أوغلو رئيسة حزب الشعب الجمهوري في اسطنبول، لإهانتها الرئيس أردغان ونشر دعاية على صفحتها في "تويتر".

وقال المسؤول، إن "العريضة تتهم كفتانجي أوغلو بإهانة الحكومة التركية والرئيس وموظفي الدولة والتحريض على الكراهية والعداء ونشر دعاية لمنظمة إرهابية وأغلب الاتهامات بناء على تغريدات نشرت بين عامي 2012 و2017".

وأضاف أن "العريضة أعدت بعد تحقيق استمر ما يزيد على عام وتسعى لعقوبة بالسجن لفترة تتراوح بين 3 إلى 11 عاما".

وشدد المسؤول التركي، على أن عريضة الاتهام نقلت عن كفتانجي أوغلو قولها في بيان موجه لمكتب الادعاء، إن "تغريداتها لم تخالف القواعد القانونية لحرية التعبير والانتقاد".

وكفتانجي أوغلو منتقدة قوية لسياسات الحكومة التركية وكانت من الشخصيات البارزة في حملات الانتخابات المحلية التي جرت في مارس الماضي في اسطنبول أكبر المدن التركية.

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وألغت السلطات التركية التصويت في مدينة اسطنبول معللة ذلك بمخالفات في العملية الانتخابية وحددت 23 من يونيو المقبل موعدا لإعادتها، على الرغم من أن حزب الشعب الجمهوري فاز في انتخابات البلديات في المدينة بعد 25 عاما من هيمنة حزب العدالة والتنمية الذي يتزعمه الرئيس رجب طيب أردوغان.

المصدر: رويترز