محكمة فرنسية تؤيد تسليم مهندس إيراني للولايات المتحدة

أيدت محكمة فرنسية تسليم مهندس إيراني للولايات المتحدة ليواجه اتهامات بمحاولة استيراد تكنولوجيا أمريكية بطريقة غير مشروعة لأغراض عسكرية نيابة عن شركة إيرانية.

من جهتها، رفضت الحكومة في "آكس أون بروفانس" في جنوب فرنسا، طلبا من المهندس الإيراني جلال روح الله نجاد (41 عاما) بالإفراج عنه بكفالة.

واعتقل المهندس في فبراير الماضي في مطار نيس لدى نزوله من الطائرة القادمة من طهران عبر موسكو، ويشتبه محققون قضائيون أمريكيون في أن المهندس الإيراني حاول استيراد أنظمة مايكروويف صناعية عالية القوة من الولايات المتحدة لإيران ليتسنى استخدامها في أغراض عسكرية.

ويقول قضاة أمريكيون، إن "روح الله نجاد تصرف نيابة عن شركة مرتبطة بالحرس الثوري الإيراني".

ونقلت وسائل إعلام فرنسية عن محامي المهندس الإيراني، قوله، إن "مذكرة الاعتقال الأمريكية صدرت بحق موكله لدوافع سياسية، وإنه سيواصل رفض تسليمه".

ويجب أن يصدر مرسوم من رئيس الوزراء الفرنسي أولا قبل تنفيذ تسليم المهندس الإيراني للولايات المتحدة.

وأعادت واشنطن فرض سلسلة من العقوبات على عدد من القطاعات الإيرانية، عقب انسحاب الولايات المتحدة في مايو الماضي، من الاتفاق النووي الإيراني المبرم مع دول الغرب في 2015.

المصدر: رويترز