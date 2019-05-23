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العثور على جثة مراسل وكالة تركية فقد في الجبال

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العثور على جثة مراسل وكالة تركية فقد في الجبال
Anadolu
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أفادت وكالة "الأناضول" التركية بالعثور على جثة مراسلها عبد القادر نيشانجي المفقود منذ 10 مايو الجاري، بعدما سقط في منحدر جبلي شمالي البلاد.

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وأكدت الوكالة اليوم الخميس أن فرق الإنقاذ عثرت على جثة نيشانجي في منحدر جبلي بولاية بايبورت، ولقي مصرعه أثناء تغطيته افتتاح طريق في جبل صوغانلي إثر انزلاق كتلة من الثلج تحت قدمه.

وصرح والي بايبورت، حمزة بهلوان، للوكالة بأن جثة الصحفي عثر عليها على بعد كيلومتر من مكان انزلاقه، في نقطة يلتقي فيها جدول ماء متدفق من قرية دوملو مع وادي صوغانلي.

وجرت في المنطقة عقب اختفاء الصحفي عمليات بحث واسعة النطاق بمشاركة 210 أشخاص من فرق الإنقاذ الطبي الوطني وقيادة الدرك المحلية وفرق الطوارئ الطبية وإدارة الكوارث والطوارئ التركية ("آفاد").

ولقي جنديان تركيان مصرعهما خلال مشاركتهما في البحث عن الصحفي، إثر سقوطهما أيضا في منحدر سحيق.

المصدر: الأناضول

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