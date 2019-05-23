وزير خارجية بريطانيا ينفي قطعيا نية ماي الاستقالة

أكد وزير خارجية بريطانيا، جيريمي هانت، اليوم الخميس، أن رئيسة الوزراء تيريزا ماي، ستظل في منصبها، وهي من سيستقبل الرئيس الأمريكي خلال زيارته المترقبة إلى لندن.

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ودافع هانت عن ماي، خلال مشاركته في مؤتمر "الدفاع السيبراني للناتو"، المنعقد في لندن، وقال ردا على سؤال صحفي حول "من يتوقع أن يكون رئيسا للوزراء عندما يبدأ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب زيارته الرسمية لبريطانيا"، "إن تيريزا ماي ستكون رئيسة الوزراء التي تستقبله".

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ومن المنتظر أن يزور ترامب المملكة المتحدة، في الثالث من يونيو المقبل.

وتتعرض ماي لضغوط شديدة لتحديد موعد لاستقالتها، بعد فشل محاولتها الأخيرة لإنهاء أزمة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

وفي هذا السياق، استقالت زعيمة الأغلبية بمجلس العموم البريطاني أندريا ليدسوم، اليوم الخميس، من منصبها الوزاري، رفضا لنهج الحكومة، الذي قالت إنها لم تعد تعتقد بأنه سيحقق البريكست.

وكانت ماي عرضت، الثلاثاء الفائت، على مجلس العموم "اتفاقا جديدا" للخروج من الاتحاد، يقضي بإمكان تصويت النواب على إجراء استفتاء ثان بشأن "بريكست"، فقط بعد موافقتهم على مشروع قانون يتضمن كيفية تطبيق اتفاق الخروج، الا أن زعيم حزب العمال البريطاني المعارض، جيريمي كوربين رفض "الخطة الجديدة"، فيما قال نائب زعيم حزب إيرلندا الشمالية الداعم للحكومة، نايجل دودز، إن الخروج من الاتحاد الأوروبي قد يتطلب رئيس وزراء آخر.

المصدر: RT+وكالات