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برلماني روسي: إرسال واشنطن قوات إضافية إلى الشرق الأوسط "إشهار للسلاح"

أخبار العالم

برلماني روسي: إرسال واشنطن قوات إضافية إلى الشرق الأوسط
Reuters Mike Blake MB
عسكريون أمريكيون - أرشيف
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أكد نائب رئيس هيئة الشؤون الدولية في مجلس الاتحاد الروسي فلاديمير جاباروف، أن روسيا ستقف ضد إرسال الولايات المتحدة 10 آلاف عسكري إلى الشرق الأوسط، إذا كانت واشنطن فعلا تعتزم ذلك.

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واعتبر جاباروف، في تصريح لوكالة "نوفوستي" اليوم الخميس، أن هذه الخطوات هي "إشهار للسلاح" في وجه الآخرين، ومحاولة للضغط على أعصاب إيران.

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وجاء تصريح جاباروف، تعليقا على إعلان مسؤولين أمريكيين أن البنتاغون قدم للبيت الأبيض خطة تتضمن إرسال آلاف العسكريين الجدد إلى الشرق الأوسط على خلفية التوتر مع إيران.

وفي هذه الأثناء، وافقت السعودية وعدد من دول مجلس التعاون الخليجي السبت الماضي على طلب من الولايات المتحدة لإعادة انتشار قواتها في مياه الخليج، وعلى أراضي دول خليجية.

المصدر: وكالات

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