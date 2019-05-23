أغلقلت الشرطة البريطانية اليوم الخميس المنطقة المحيطة بمقري الحكومة ورئاسة الوزراء، وسط العاصمة لندن، بعد العثور على جسم مشبوه في المنطقة.

وأعلنت الشرطة على حسابها في "تويتر" أنها أغلقت مؤقتا طريق "وايت هول" الذي يضم مقر الحكومة وشارع داوننغ ستريت الذي يقع فيه مكتب رئيسة الوزراء تيريزا ماي، مشيرة إلى أن السلطات المختصة وصلت إلى مكان الحادث، لإجراء التحقيقات.

Temporary road closures in place around Whitehall whist suspect item assessed. Police attended at 1201hrs today. Specialist officers are now in attendance. Thank you for your patience — MPS Westminster (@MPSWestminster) ٢٣ مايو ٢٠١٩

وبعد نحو نصف ساعة، ذكرت الشرطة أن التحقيقات التي أجريت في الموقع كشفت أن الجسم لا يشكل أي خطر، معلنة إعادة افتتاح الطرق.

المصدر: RT