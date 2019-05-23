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إندونيسيا.. اعتقال اثنين من مثيري الشغب بايعا "داعش"

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إندونيسيا.. اعتقال اثنين من مثيري الشغب بايعا
Reuters ANTARA FOTO
أعمال شغب بعد الأنتخابات الإندونيسية-أرشيف
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أعلنت الشرطة الإندونيسية، اليوم الخميس، اعتقال رجلين خلال أحداث الشغب أمس، ينتميان لجماعة بايعت "داعش" وكانا ينويان "الجهاد".

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وأوضح المتحدث باسم الشرطة الوطنية، محمد إقبال، إن "الرجلين تم اعتقالهما لارتكابهما أعمال شغب خلال احتجاجات 21 و22 مايو، وكانا قد خرجا بنية الجهاد"، وأضاف "أنهما ينتميان لجماعة تدعى (جاريس) والتي بايعت تنظيم "داعش"

وشهدت العاصمة الإندونيسية جاكرتا ليلتين من الشغب والاشتباكات بين الشرطة ومحتجين، بعد إعلان النتائج الرسمية للانتخابات، التي أظهرت فوز الرئيس جوكو ويدودو، على منافسه برابو سوبيانتو، في السباق الانتخابي الذي جرى الشهر الماضي. 

وقتل أمس الأربعاء، 6 محتجين، وأصيب 200 آخرون في اضطرابات بالعاصمة جاكارتا، بعد إعلان نتائج الانتخابات.

المصدر: رويترز

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