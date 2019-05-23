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الأمم المتحدة تعلن استقالة مبعوثها إلى الصحراء الغربية

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الأمم المتحدة تعلن استقالة مبعوثها إلى الصحراء الغربية
AFP Fabrice COFFRINI
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أعلن المكتب الإعلامي للأمم المتحدة في جنيف أن المبعوث الخاص إلى الصحراء الغربية هورست كولر، قد استقال من منصبه "لدواع صحية".

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وقالت المنظمة الأممية في بيان صحفي، إن الأمين العام أنطونيو غوتيريش "آسف بشدة على استقالة كولر، رغم تفهمه دواعي هذه الاستقالة، معربا للأخير عن أطيب تمنياته".

ولم يحدد المكتب الإعلامي للأمم المتحدة طبيعة المشكلات الصحية التي يواجهها كولر ودفعته إلى ترك منصبه.

فبعد ستّ سنوات من انقطاع الحوار، نجح كولر وهو رئيس ألمانيا السابق في تنظيم اجتماعات ثنائية للمفاوضات بين المغرب وجبهة البوليساريو، بحضور ممثلين عن موريتانيا والجزائر في جنيف، إلا أنها لم تثمر عن نتائج.

وتقع الصحراء الغربية على الطرف الغربي للصحراء الكبرى وتمتد على ألف كم على طول الأطلسي.

وخاض المغرب وجبهة البوليساريو حربا للسيطرة على الصحراء الغربية بين عامي 1975 و1991 انتهت بهدنة مستمرة حتى اليوم وتحرسها قوات أممية.

وتطالب البوليساريو بتنظيم استفتاء عام لتقرير مصير الصحراء، في حين يرفض المغرب أيّ حل سوى حكم ذاتي في ظل سيادته.

المصدر: أ ف ب + وكالات

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