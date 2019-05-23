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الحرس الثوري: واشنطن لا تجرؤ على مهاجمة إيران

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الحرس الثوري: واشنطن لا تجرؤ على مهاجمة إيران
AP Vahid Salemi
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نقلت وكالة فارس الإيرانية للأنباء عن قائد كبير في الحرس الثوري قوله يوم الأربعاء إن الولايات المتحدة وداعميها لا يجرؤون على مهاجمة إيران بسبب "روح المقاومة" لديها.

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وأوردت الوكالة قول الجنرال غلام علي رشيد: "إذا كانت أمريكا المجرمة وحماتها الغربيون والإقليميون لا يجرؤون على الدخول في مواجهة عسكرية مباشرة مع بلادنا، فذلك بسبب روح المقاومة والتضحية لدى الشعب والشباب".

واعتبر آشنا، وهو مستشار الرئيس الإيراني في تغريدة على تويتر موجهة لوزير الخارجية الأمريكي أن الانتشار العسكري الأمريكي في المنطقة استفزاز متعمد.

وأضاف: "لا يمكن أيها الوزير بومبيو أن تأتي بالسفن الحربية إلى منطقتنا وتسمي هذا ردعا. هذا يسمى استفزازا ويجبر إيران على إظهار ردعها الخاص، الذي تسميه أنت استفزازا. هل ترى الدائرة؟".

من جهته، سبق للرئيس الأمريكي دونالد ترامب وقال: "إذا أرادت إيران القتال ستكون تلك النهاية الرسمية لها... لا تهددوا الولايات المتحدة مرة أخرى أبدا!".

المصدر: رويترز

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