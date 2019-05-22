الولايات المتحدة: حلفاؤنا سيزيدون عدد قواتهم في سوريا كثيرا

أعلنت الولايات المتحدة أن الدول الحليفة لها تعهدت بزيادة عدد قواتها في سوريا في إطار عمليات التحالف الدولي ضد "داعش".

وقال المبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا، جيمس جيفري، خلال جلسة استماع في لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب التابع للكونغرس الأمريكي، إن حلفاء الولايات المتحدة "يكثفون عملهم" فيما يخص رفع عدد قواتهم في سوريا.

وأوضح جيفري قائلا: "ليس لدينا عدد محدد نهائي. لكنني على قناعة تامة بأنه سيكون أكبر بكثير من عدد العسكريين والدول (التي تنتشر قواتها على الأرض)، الذي كان قبل ذلك".

وأشار المبعوث الأمريكي إلى أن الولايات المتحدة تحاول عدم التحدث علنا عن هذا الأمر، وتمنح إمكانية توضيح هذه المسألة للدول التي أبدت استعدادها للمشاركة في العمليات العسكرية على الأرض السورية تحت قيادة واشنطن.

ونشرت الولايات المتحدة خلال السنوات الأخيرة 2200 عسكري، حسب المعلومات الرسمية للبنتاغون. لكن في 19 ديسمبر 2018، أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بدء سحب عسكريي بلاده من الأراضي السورية، في خطوة لقيت انتقادات شديدة من قبل كثير من المشرعين.

وأوضح مسؤولون أمريكيون لاحقا أنه من المخطط إبقاء 400 عسكري في سوريا، 200 في قاعدة التنف جنوب البلاد و200 شمال شرقها، فيما تصر إدارة ترامب على ضرورة زيادة القوات من باقي دول التحالف الدولي، في سوريا.

المصدر: تاس + وكالات