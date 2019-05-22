نائب قائد الحرس الثوري الإيراني: جميع السفن في المنطقة تحت سيطرتنا بالكامل

أكد نائب قائد الحرس الثوري الإيراني العميد علي فدوي، اليوم الأربعاء، أن "جميع السفن في الخليج والمنطقة الشمالية في مضيق هرمز تحت سيطرتنا بالكامل".

وقال نائب قائد الحرس الثوري الإيراني في تصريحات نقلتها وكالة "فارس" الإيرانية، إنه "لن يستطيع أحد الاقتراب من السواحل الإيرانية إلا بإذن منا عند العبور".

وصرح فدوي بأن "جميع السفن الموجودة في الخليج هي تحت السيطرة الكاملة لبحرية الجيش والحرس الثوري، وأنه لا يوجد أي قلق"​​​.

وشدد على أن تلك السفن لا تستطع الاقتراب من السواحل الإيرانية.

كما أكدت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية في بيان، أنها ترصد كل "التحركات الشريرة من جانب قوى الهيمنة في المنطقة".

وقالت هيئة الأركان إن التطورات على مدى العقود الأربعة الماضية من تاريخ الثورة الإسلامية، ولا سيما الأزمات المفتعلة ضد إيران، لم تحقق مآرب الأعداء الذين باءت سياساتهم واستراتيجياتهم على الدوام بالفشل، على حد تعبيرها.

وأضاف البيان أن هؤلاء يسعون في سياق التعويض عن هزائمهم المشينة إلى إثارة الفوضى في المنطقة والترويج لمخطط "إيرانوفوبيا"، لنهب ثروات وموارد الدول الرجعية.

وفي ختام البيان، شددت هيئة الأركان على أن القوات المسلحة ترصد وتتابع على الدوام وبكل يقظة وبصيرة، جميع التحركات الشريرة من جانب نظام الهيمنة والقوات القادمة من خارج المنطقة، وستحافظ على اقتدارها وجاهزيتها في مواجهة جشع ومطامع الأعداء ولاسيما الولايات المتحدة "المفلسة"، وستقوم بالرد عليهم ردا صاعقا وتلحق بهم هزائم نكراء.

المصدر: وكالات