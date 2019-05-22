محادثات قطرية إيرانية في الدوحة وسط التوتر في منطقة الخليج

أجرى رئيس مجلس الشورى القطري، أحمد بن عبد الله آل محمود، محادثات مع السفير الإيراني لدى الدوحة، محمد علي سبحاني، تجري في ظل التوتر في منطقة الخليج بين إيران والولايات المتحدة.

وأوضحت وكالة "قنا" القطرية الرسمية أن اللقاء تناول "بحث العلاقات البرلمانية بين البلدين وسبل دعمها وتطويرها، كما تم استعراض عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك".

وجرى هذا اللقاء بينما تشهد المنطقة مباحثات مكثفة بين دول الخليج ووفود غربية، وسط تصاعد التوتر بين إيران والولايات المتحدة وأنباء عن وساطة عدة أطراف، بينها قطر، لحلحلة الوضع.

وازدادت المخاوف على نطاق واسع من احتمال نشوب مواجهة عسكرية بين الولايات المتحدة وإيران خلال الأسابيع الأخيرة، وسط تصعيد التوتر بين البلدين في منطقة الخليج إثر إرسال البنتاغون إلى المياه الإقليمية قرب الحدود الإيرانية مجموعة سفن حربية بقيادة حاملة الطائرات "Abraham Lincoln"، رفقة عدة قاذفات تكتيكية من نوع "B-52"، نظرا لوجود "معلومات مؤكدة" عن "تهديدات إيرانية" تجاه العسكريين الأمريكيين وحلفائهم.

المصدر: قنا + وكالات