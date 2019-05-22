ألمانيا.. حملة اعتقالات تطال مجموعة "السلام 313" العراقية

شنت الشرطة الألمانية حملة أمنية غير مسبوقة، في ولاية شمال الراين ـ ويتستفاليا، ضد عصابات جريمة منظمة، بينها مجموعة عراقية اسمها "السلام 313".

وأعلن الادعاء العام والشرطة في مدينة إيسن، أن أفراد الأمن فتشوا، اليوم الأربعاء، منازل في إيسن وعشر مدن أخرى، بحثا عن أدلة تتعلق بجرائم تهريب البشر والاتجار بالأسلحة والمواد المخدرة والهويات المزورة.

واستهدفت الشرطة في حملة المداهمات هذه، مجموعة "السلام 313" العراقية للدراجات النارية.

وقال المتحدث باسم شرطة إيسن: "نجري منذ فترة طويلة تحقيقات ضد مجموعات كبيرة"، موضحا أن التحقيقات تتركز في محيط مدينة كولونيا، ومنطقة الرور في غربي البلاد.

فيما أشار تقرير في صحيفة "بيلد" الألمانية، إلى أن الحملة تستهدف عصابات الدراجات النارية، ولم يؤكد المتحدث باسم الشرطة هذه المعلومة، لكنه أكد أنه لم يتم تنفيذ أوامر اعتقال حتى الساعة.

المصدر: دوتشيه فيليه