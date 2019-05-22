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ترامب يصافح نسخة من "الجدار" العازل مع المكسيك!

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عبّر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في اجتماع حاشد لمؤيديه أمس الأول في بنسلفانيا عن إعجابه بأحد أنصاره الذي حضر مرتديا بدلة رسم عليها حائط من الطوب، ودعاه بحفاوة بالغة ليصعد إليه.

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ولاحظ ترامب، أثناء حديثه عن مشروعه الخاص ببناء حائط على الحدود مع المكسيك، رجلا في بدلة بتصميم غير مألوف يوحي إلى الحائط، فابتهج وأشار إليه بإصبعه وطلب منه أن يصعد إليه وسط  تهليل الحشود من أنصاره.

وقال ترامب مخاطبا الحشود أمامه: "أحضروه إلى هنا! أنظروا إلى هذا الرجل"، وتابع ممازحا إياه "الآن نحن نعرف لمن سيصوت".

وتقول وسائل الإعلام الأمريكية إن مثل هذه البدلة المخططة يمكن شراؤها في الإنترنت بسعر يقارب 80 دولارا، ويروج تصميمها للجدار العازل على الحدود مع المكسيك، الذي يعد أحد أهم وعود ترامب خلال حملته في الانتخابات الرئاسية.

المصدر: نوفوستي

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